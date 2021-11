Sci: Mathiou rientra in Italia. Undici azzurre fra gigante e slalom in gara a Killington

Secondo appuntamento stagionale di Coppa del mondo con il gigante femminile sulla pista di Killington, negli Stati Uniti, in programma sabato 27 novembre (prima manche ore 16.00, seconda manche ore 19.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosaport), che torna dopo un anno di assenza a causa della pandemia.

Al via della competizione saranno presenti Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Roberta Midali, Elena Curtoni e Karoline Pichler. La pista del Vermont evoca felici ricordi alla squadra azzurra, che mise a segno una fantastica doppietta nel 2019 con Bassino e Brignone. La valdostana salì sul gradino più alto del podio nel 2018, mentre Manuela Moelgg fu terza nel 2017 e Sofia Goggia conquistò il primo podio della carriera nella specialità, con il terzo posto nel 2016.

Domenica 28 novembre sarà invece la volta della terza gara di slalom (prima manche alle ore 15.45, seconda manche alle ore 8.45 sempre con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), al quale prenderanno parte Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli e Roberta Midali.

Non ci sarà invece Sophie Mathiou, presente nei giorni scorsi a Levi in imperfette condizioni fisiche, che rientra in Italia, dove è già tornata la convalescente Serena Viviani per curare una distorsione al gomito destro, mentre Bassino deciderà se prendere parte alla gara nei prossimi giorni.