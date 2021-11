Ciclocross: I risultati del fine settimana

Internazionali Radquer di Hittnau (Svizzera), oggi, gara di Ciclocross che, nelle Elite femminile, ha visto il successo dell’elvetica Monique Halter (45’47”). Buon ottavo posto di Nicole Pesse (Team Rudy Project; 48’38”). Al maschile, ancora un successo svizzero grazie a Loris Touiller (1h 01’54”), a precedere Gioele Bertolini (Team Selle Italia Guerciotti Elite; 1h 01’55”). In 19° posizione Filippo Agostinacchio Bertolini (Team Selle Italia Guerciotti Elite; 1h 07’32”).

Sempre più capoclassifica della generale del circuito Selle Smp Master Cross Corrado Cottin che oggi, ad Ancona, ha conquistato la terza vittoria su altrettante prove. Corrado Cottin (Cicli Benato; 44’05”1), nei Master Fascia 3 , ha preceduto Gianfranco Mariuzzo (Mtb S. Marianella; 44’31”2) e Giuseppe Dal Grande (Ctf; 44’50”2).

Non ancora pubblicate le classifiche del 6° trofeo Tda Compressori, gara disputata, oggi, a Acqui Terme (Alessandria) e valida quale Campionato regionale piemontese per Esordienti, Allievi, Juniores, Elite e Under 23. Negli Allievi primo anno, a imporsi è stato Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco); negli Juniores, terza posizione di Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco).