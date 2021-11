Valle d’Aosta è candidata European Region of Sport 2023

E' stata presenta la candidatura della Valle d'Aosta al ruolo di "European Region of Sport 2023". Sono intervenuto l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, Brando Benifei, Europarliamentary Group Friends of ACES Europe e Gian Francesco Lupattelli, Presidente e fondatore Aces Europa e Msp Italia.

ACES Europe Delegazione Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La Delegazione italiana è stata costituita per essere più "vicini" ai numerosi municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale (Capital), Città (City), Comune (Town), Comunità (Community), Isola (Island) e Regione (Region) Europea dello Sport e per seguire i municipi italiani premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport (Best European City of Sport). Obiettivo della Delegazione italiana è anche quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati.

L'assessore allo Sport e turismo Jean Pierre Guichardaz ha sottolineato come la Regione punti molto su questa traguardo, contando su carte vincenti come lo straordinario scenario ambientale, la propensione sportiva, il numero di impianti presenti sul territorio e sulle politiche sempre attente all'inclusività e al sociale.



L'esito della candidatura è previsto per giugno 2022.