Gran Trofeo Gs Alpi: la passione che conquista!

Non si può descrivere la passione, la si può soltanto vivere abbonandosi al circuito Gran Trofeo Gs Alpi. Quattro appuntamenti internazionali suddivisi in un periodo di quattro mesi, che assicurano un graduale aumento dell'impegno, ma offrono contemporaneamente al ciclista, l'ideale intervallo temporale utile ad affinare la preparazione in vista della manifestazione.

Domenica 27 febbraio sarà la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre ad aprire il circuito, ma anche l'intera stagione agonistica. La fascia costiera della Riviera delle Palme assicura temperature miti anche in inverno, ideali per spillare il primo dorsale di stagione alla maglia e il primo confronto con coloro che condividono la stessa passione, ma obiettivi diversi.

Due settimane più tardi, domenica 13 marzo, la nona edizione della Granfondo Internazionale Alassio rappresenterà il primo importante test per coloro che vogliono ambire al successo assoluto o alla vittoria finale del circuito. I percorsi di gara sono stati ridisegnati da patron Vittorio Mevio che assicura emozioni lungo i due percorsi di gara e i 2400 metri di dislivello da scalare.