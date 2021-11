Breuil-Cervinia al lavoro per la Coppa del Mondo di snowboard cross

Questa è la sfida più grande, accolta con grande entusiasmo dagli organizzatori che credono fortemente negli eventi sportivi di altissimo livello, in modo particolare quelli legati allo snowboard che - dati alla mano - risultano essere molto apprezzati negli Stati Uniti e in Canada, mercati su cui punta l’intera vallata.

Si gareggia sulla “pista 26” di Breuil-Cervinia che ha ormai trovato la sua dimensione e non presenta sostanziali novità rispetto al passato. Il maestoso Cervino farà da cornice a un tracciato che ha sempre messo in risalto le qualità tecniche della Nazionale italiana, ormai di casa a Breuil-Cervinia per gran parte degli allenamenti autunnali e invernali.

Breuil-Cervinia sarà la terza tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 che inizierà a fine mese a Secret Garden, sulle piste che a febbraio ospiteranno i Giochi Olimpici. Venerdì 17 dicembre si svolgeranno le qualifiche, sabato 18 la gara femminile e quella maschile. Atleti e tecnici arriveranno in Valle d’Aosta già all’inizio della settimana; da martedì 14 sarà possibile provare il percorso.

Monica Meynet, presidente Cervinia World Cup: «Dopo la cancellazione dello scorso anno siamo felici di poter tornare a organizzare questo evento che per tutta la Valtournenche rappresenta una vetrina internazionale. Grazie a queste gare abbiamo la possibilità di mostrare in mondovisione una località già in piena attività e con un panorama invernale. Ripartiamo, consapevoli delle difficoltà organizzativa e delle misure anti-Covid che dovremo adottare. Tutto si complica ancor di più, ma abbiamo voglia di ricominciare, convinti che questi eventi siano un biglietto da visita importante per la vallata e per l’intero comparto turistico della Valle d’Aosta».

La Coppa del Mondo di snowboard cross di Breuil-Cervinia è organizzata da Cervinia World Cup, in stretta collaborazione con la società sportiva We Snowboard Cervinia e la Cervino Spa e con il prezioso contributo del Comune di Valtournenche e della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.