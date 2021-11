Ciclismo: Gran Trofeo GS Alpi, il 15 novembre al via le iscrizioni

Il calendario 2022 del Gran Trofeo Gs Alpi è costituito da quattro appuntamenti internazionali. Prima pedalata, domenica 27 febbraio, lungo la costa della Riviera Ligure di Ponente partecipando alla classica d’apertura: la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre. Percorsi rinnovati e nuova location (Torino) per le altre tre prove in programma.

Il Gran Trofeo Gs Alpi è la sfida ideale per chi ama pedalare, misurarsi con gli altri e scoprire straordinarie località della nostra penisola. Quattro appuntamenti che proietteranno l’appassionato ciclista dalle coste liguri, che in primavera offrono un clima mite, ideale per pedalare, alla corona di vette alpine che circondano la prima capitale d’Italia, per chiudere questa esperienza sulle rampe di Gavia e Mortirolo, due delle leggendarie salite del nostro ciclismo.

Da lunedì 15 novembre sarà possibile iscriversi online al Gran Trofeo Gs Alpi versando la quota di 140 euro per l’adesione alle quattro prove in programma e 115 euro per l’iscrizione a tre delle quattro manifestazioni. Inoltre saranno messi in vendita 30 Abbonamenti Solidarietà (con diritto alla prima griglia in tutte le prove) versando una maggiorazione di € 100 rispetto al costo dell’abbonamento. Tale maggiorazione sarà devoluta in beneficienza.

“Sarà un’edizione ricca di novità quella del Gran Trofeo Gs Alpi 2022 – promette Vittorio Mevio patron del Gs Alpi e anima organizzativa dei quattro eventi in programma – soltanto la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, la classica di apertura della stagione, manterrà inalterato il percorso e la location, mentre per le altre tre prove sono previste importanti novità che presenteremo a breve. Nuovi percorsi e nel caso di Torino, anche nuova location, che regaleranno ulteriore fascino a questo straordinario viaggio nella storia del ciclismo”.

Il calendario del circuito:

13 marzo Granfondo Internazionale Alassio a Alassio (Savona)

01 maggio Granfondo Internazionale Torino Motovelodrono di Torino a Torino

26 giugno Granfondo Internazionale Gavia e Mortirolo a Aprica (Sondrio)

Costo abbonamento 2022:

– Euro 140 iscrizione a quattro manifestazioni

– Euro 115 iscrizione a tre manifestazioni

Iscriviti qui

Per ulteriori informazioni consultare il sito Gs Alpi