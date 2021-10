Ciclismo: Cottin primo Master, bene Guichardaz e M. Agostinacchio

Negli Open femminile, oggi, vinti dall’Under 23 Gaia Realini (Selle Italia Guerciotti Elite; 39’03”9), 21° posto assoluto, 7° Under 23, Nicole Pesse (Team Rudy Project; 42’31”2). Anche al maschile la vittoria va a un atleta Under, Davide Toneatti (Dp66 Giant Smp; 1h 01’42”9), con 21° assoluto, 10° Under 23, Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 1h 05’35”8).

Negli Juniores, successo di Filippo Borrello (Guerciotti Development; 44’39”9). Al 29° posto Carlo Bonetto (Scott Italia Xco; 47’56”1); 51° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; 50’50”2).

Nei Master Fascia 3, ieri, s’impone Corrado Cottin (Cicli Benato; 53’01”2) davanti a Gianfranco Mariuzzo (Mtb Santa Marinella; 53’34”1) e Flavio Zoppas (El Coridor; 54’13”5). Per Cottin la maglia di capoclassifica dell’Smp Master Cross (prima tappa), gara inserita anche nel circuito Piemonte Lombardia di Ciclocross.

Negli Allievi Donne, 12° assoluta, 5° Allievi primo anno, Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco; 25’25”5) nella gara vinta da Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese; 24’14”8; 1° Allievi primo anno). In campo maschile, atleti al primo anno in categoria, ottimo sesto Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco; 30’00”9), con successo di Riccardo Da Rios (San Fiorese; 28’45”5); 39° Mathieu Grimod (Cicli Fiorin; 34’01”3); 52° Mattia Lunardi (Scott Libarna Xco; 36’53”6).

Gli stessi atleti saranno impegnati, domani, a Cremona, dalle 9, su un tracciato di 2,7 km, nel memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia – Trofeo Città di Cremona.