Ginnastica ritmica: esordio stagionale il 13 e 14 novembre nelle gare organizzate dal Club des Sports

Si avvicina sempre di più il ritorno in pedana delle ginnaste del Club des Sports, ormai nel pieno della preparazione in vista dei primi appuntamenti stagionali. I corsi, di tutti i livelli e per tutte le età, sono ripartiti con l’inizio dell’attività scolastica e continuano a svolgersi regolarmente nelle palestre di Aosta, Châtillon, Valtournenche e Variney.