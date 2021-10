Ciclocross: Sofia Guichardaz sul podio del Trofeo città di Bolzano

Negli Allievi Donne, dove si registra la vittoria dell’atleta di casa, Anna Auer (Sudtirol Post; 40’37”2; 1° dei secondo anno), Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco; 41’33”7) conclude al quarto posto assoluto, seconda delle atlete al primo anno. Auer ha preceduto Martina Montagner (Dp66 Giant Spm; 40’54”9; 1° Allievi 1) e Beatrice Temperoni (Guerciotti Development; 41’23”2: seconda Allievi 2). In campo maschile, negli Allievi primo anno, successo di Federico Ballatore (Pedale Manzese; 36’14”3). Al 25° posto Mathieu Grimod (Cicli Fiorin; 40’25”4); 27° Mattia Agostinacchio (40’40”0; dopo la caduta della catena in partenza, è quarto all’ultimo giro; tamponato da un altro concorrente, percorre di corsa tre quarti dell’ultima tornata) e 31° Mattia Lunardi (42’04”6; all’esordio nella disciplina), entrambi tesserati per la Scott Libarna Xco.

Negli Juniores, la vittoria è andata a Elian Paccagnella (Sudtirol Post; 41’50”4). Al 13° posto Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco; 44’00”5); 20° Andrea Carbone (Lucchini; 45’49”3).

Ciclocross

Nel primo Trofeo Team Ciclocross, ieri, a Angera (Varese), vittoria di Corrado Cottin (Cicli Benato) nella categoria Master fascia 3.