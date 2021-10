Trail: Al Grosjean Wine Trail aumentato il numero dei pettorali

I primi 50 numeri sono già esauriti e, quando manca un giorno alla chiusura delle iscrizioni, gli atleti registrati sfiorano quota 70. Poco meno di 90 invece i concorrenti che hanno scelto di sfidare il cronometro sul percorso di 15 chilometri (700 metri dislivello positivo) che si snoderà sui sentieri tra Quart e Saint-Christophe.

Alla gara sono attesi anche Xavier Chevrier - fresco vincitore della quarta edizione del ForTen - Gloriana Pellissier, Dennis Brunod e Luca Cagnati che si è appena laureato campione italiano Fidal di trail.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito internet di irunning.it: è obbligatorio registrarsi online, sul posto non verranno assegnati pettorali. Il sistema chiuderà mercoledì 20 ottobre alla mezzanotte. Il Grosjean Wine Trail partirà alle 10.30 da Frazione Ollignan di Quart, dove ha sede Grosjean, così come Fondazione Ollignan che sarà parte attiva e collaborerà al fianco di Inrun. Ritiro pettorali a Ollignan venerdì tra le 17 e le 20 oppure sabato tra le 8.30 e le 10. Nel pomeriggio, subito dopo le premiazioni e il sorteggio dei premi, il concerto degli Indigo e il “terzo tempo” per festeggiare la fine della stagione.