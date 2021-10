Trail: Solidarietà eccellenza e sport è la cifra di Grosjean Wine Trail

Unire lo sport, le tradizioni e il territorio in una gara che ha in parte un risvolto agonistico, in parte goliardico. È nato con questo spirito il Grosjean Wine Trail che promette di regalare una prima edizione davvero particolare. Si correrà sabato 23 ottobre, i sentieri si snoderanno lungo i due vigneti più prestigiosi della famiglia Grosjean, tra i 600 e i 900 metri di altitudine e tra i comuni di Quart e Saint-Christophe, zone soleggiate anche in autunno, stagione dai colori intensi e variegati.

Partenza, passaggio e arrivo all’interno della cantina Grosjean rappresentano un’unicità in Valle d’Aosta. Alla gara di 15 chilometri (700 metri dislivello positivo) è stato da poco affiancato anche un percorso non competitivo di 10 chilometri, meno impegnativo.

Hanno già confermato la presenza Xavier Chevrier, Gloriana Pellissier, Dennis Brunod e Luca Cagnati che si è appena laureato campione italiano Fidal di trail. Le iscrizioni restano aperte sul portale di irunning.it fino al 20 ottobre; sono disponibili un massimo di 150 pettorali per la gara e 50 per la prova non competitiva.

Sabato 23 ottobre sarà l’occasione per correre prima e divertirsi poi, con un “terzo tempo” che sarà accompagnato dalla musica degli Indigo, in concerto a partire dalle 15. Oltre a Inrun e Grosjean, attiva nell’organizzazione anche Fondazione Ollignan che metterà a disposizione i suoi spazi e darà supporto nella tracciatura del percorso e nella gestione pre-gara.

Giovanni Ienaro: «Un percorso adatto a tutti, ma piuttosto nervoso. Abbiamo provato più volte il tracciato, ci sono rampe che sfiorano pendenze anche del 55% che mettono a dura prova gli atleti. È anche per questo motivo che abbiamo affiancato una versione più corta e non competitiva. Particolari e suggestivi i passaggi all’interno della cantina».