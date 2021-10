Premiato il video 'Lo sport è vita' della valdostana Maria Rosa Magro

Il video promozionale 'Lo sport è vita', realizzato dalla videomaker Maria Rosa Magro per la Comunità Europea dello Sport - Valli del Monte Bianco, che racchiude i cinque Comuni della Valdigne, ha ottenuto il 'Premio promozione dei valori dell'attività sportiva'. Il riconoscimento è stato dato durante la cerimonia di premiazione della prima edizione dell'Aces Video Awards, ideato nell'ambito dell'Overtime Festival, il festival nazionale del racconto, dell'etica e del giornalismo sportivo svoltosi nei giorni scorsi a Macerata.

Il concorso, che vuole stimolare le amministrazioni a farsi portavoce del valore dello sport attraverso il video, strumento particolarmente apprezzato dai giovani, ha visto la partecipazione di 19 videoclip.

Dedicato agli sport invernali, il girato dedicato alla Valdigne ha voluto lanciare un primo messaggio importante per ripartire insieme attraverso i valori che lo sport racchiude, coinvolgendo le comunità locali, le Federazioni sportive, gli sci club e gli impianti di risalita, in prima linea per garantire a bambini e ragazzi le attività sportive, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia.