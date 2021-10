Ciclismo: Tadej Pogačar ha vinto il 115° Il Lombardia

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ha vinto la 115esima edizione de Il Lombardia presented by Eolo, da Como a Bergamo (239 km).

Sul traguardo ha preceduto, battendolo in una volata a due, Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Ha regolato il gruppetto dei primi inseguitori Adam Yates (Ineos Grenadiers).



RISULTATO FINALE

1 - Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 239 km in 6h01'39" alla media di 39.652km/h

2 - Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) s.t.

3 - Adam Yates (Ineos Grenadiers) a 51''



Il vincitore Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), dopo la linea del traguardo, ha dichiarato: "È pazzesco finire la stagione così. Sono un uomo senza parole. Sapevo che Masada conosceva abbastanza bene queste strade. Oggi è stata una buona giornata. Per me ogni vittoria è importante ma questa è speciale perché è da tempo che sognavo di correre e vincere Il Lombardia".