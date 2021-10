Sci alpino: Progetto Children in raduno in Val Senales

Con il tecnico Luca Liore, e gli allenatori dei Club, Matteo Belfrond, Daniele Collomb e Ivan Nicco, al lavoro ci saranno: Giorgia Collomb, Giulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor), Carlotta Paletti, Anaïs Lustrissy, (Sc Crammont MB), Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR), Clara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB), Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas), Giada Lunardi (Sc Pila), Sofia Fumagalli, Peter Corbellini (Club de Ski Valtournenche), Hervé Bieller, Yannick Lustrissy, Samuel Bal, André Bieller (Sc Crammont MB), Leonardo e Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor). Vittorio Santoro (Sc Val d’Ayas), Riccardo Parini (Sc Aosta).

Scialpinismo Doppio impegno della squadra Asiva di Scialpinismo, il 12, ad Avise (atletico e skiroll) e il 13, a Avise/Derby (atletico). L’allenatore Emanuel Conta ha convocato Noemi Junod, Clizia Vallet, Laurent Battendier e Gabriele De Pieri (Sc C. Gex).

Sport invernali In via d’organizzazione un corso di abilitazione per Giudici di gara dello Sci alpino.

Gli interessati possono inviare la richiesta di adesione alla segreteria del Comitato Asiva, crva@fisi.org, oppure al responsabile regionale del settore, Carlo Gagliardi (carlo.asia75@gmail.com) entro lunedì 8 novembre.