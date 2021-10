Ciclismo: Tanti giovani biker valdostani impegnati nel fine settimana

Corsa su Strada, domenica 10 ottobre, dalle 10, a Collegno (Torino), su un circuito di 10 km da ripetere più volte in base alla categoria. Sulla linea di partenza i Giovanissimi Lorenzo Nicoletta, Learco Hervé Collé, Mattia Milanaccio, Mathieu Rial, Giulia Renzulli, Martino Domatti (Cs Lys); Mélanie Bosonin (Vtt Arnad), Aimé Cuaz, Enea Bortolotti Barre (Orange).

Doppio appuntamento, domenica 10, a Lessona (Biella), con la disputa della Prevostura, Marathon di 48 km, alla quale parteciperanno Alessando Saravalle (Gs Aosta), Christophe Carlin, Elisa Rosset, Annie Barailler (Vc Courmayeur MB), con partenza alle 9.45. Poco meno di un’ora più tardi, La Prevostura per Esordienti e Allievi, di 20 km, valida per il Campionato d’inverno piemontese. Al via ci saranno Simone Bettarelli, Emilie Polo, Annie Vevey, Garbiele Porcu (Vc Courmayeur MB); Michel Perron, Andrea Brunier, Teseo Bortolotti Barrel, Elisa Giangrasso (Orange Bike Team).

A Canelli (Asti), dalle 14, domenica 10 ottobre, la finale del Trofeo Trophy, Cross country riservato alla categoria Giovanissimi. Sono iscritti alla gara Federico Bruzzo, Alex Voyat, Joel Voyat, Nicole Vevey, Raphale Tremblan, Leonardo Correddu (Vc Courmayeur MB); Joel Philippot, Cesare Fontanelle, Nathan Evolandro, Ilan Bianquin, Nicolò Salice, Arlyn Sposito, Alessio Catona, Siria Valenti, Nicolò e Lorenzo Andreo (Gs Lupi Valle d’Aosta); Anna Lini, Amelie Cerise, Claudio Fianco, Aimé Chatrian, Michel Careri, Alyssa Barrel, Andrea Perron (Orange Bike Team); Matteo Abbate, Pietro e Simone Mantasia (Scott Libarna Xco).

Per il Ciclocross, domenica 10 ottobre, dalle 9, a Osoppo (Udine), la prima tappa del Giro d’Italia della disciplina, dove sono iscritti Mattia Agostinacchio, Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco), Mathieu Grimod (Cicli Fiorin).