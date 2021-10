Ciclismo: A Primož Roglic la Milano Torino

Primož Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto la 102a edizione della Milano-Torino presented by Eolo, da Magenta a Torino (Superga) di 189 km. Sul traguardo ha preceduto Adam Yates (Ineos Grenadiers) e João Almeida (Deceuninck-Quick Step).



RISULTATO FINALE

1 - Primož Roglic (Jumbo-Visma) - 189km in 4h17'41", media 44.240 km/h

2 - Adam Yates (Ineos Grenadiers) a 12’’

3 - João Almeida (Deceuninck-Quick Step) a 35’’



Il vincitore Primož Roglic (Jumbo-Visma), dopo la linea del traguardo, ha dichiarato: "Quasi non ho più fiato, è bello vincere qui, mi sentivo bene e sono contento di questo successo ma pensavo che la salita finale fosse meno dura. Posso dire di essere in buona forma ed è fantastico conquistare un altra vittoria. Adesso l'obiettivo principale è Il Lombardia."