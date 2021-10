Ciclismo: Si corre la mitica Milano Torino la più antica delle clessiche

Annunciati i partenti della Milano-Torino presented by Eolo, organizzata da RCS Sport in collaborazione con la Regione Piemonte. La classica più antica del panorama mondiale, che quest'anno celebra le 102 edizioni, prederà il via domani da Magenta e si concluderà a Torino, sul colle di Superga.



Al via 23 formazioni di 7 corridori ciascuna: 15 UCI WorldTeams e 8 UCI ProTeams. Oltre al Campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), al rientro alla competizione dopo il successo colto al Mondiale di Lovanio, ci saranno il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e il Campione Olimpico della Cronometro Primož Roglič (Jumbo-Visma), vincitore della Vuelta a España e dell’ultimo Giro dell’Emilia. Tra gli altri attesi protagonisti anche l'ultimo vincitore della Milano-Torino terminata a Superga Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e il compagno di squadra Chris Froome, oltre a Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo), fresco del trionfo a Il Giro di Sicilia, Aleksandr Vlasov e Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), vincitore sul Colle di Superga nel 2018, Alejandro Valverde (Movistar Team), Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic), Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart e Adam Yates (Ineos Grenadiers).



IL PERCORSO

Partenza da Magenta per attraversare, su strade pianeggianti, la pianura padana nella zona delle risaie toccando Novara e Vercelli per portarsi nei pressi di Biella e scalare la breve salita di Zimone. Il restante percorso torna ad essere pianeggiante e a solcare la Pianura Padana con strade larghe e prevalentemente rettilinee fino a raggiungere il circuito finale. Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in Corso Casale per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 m prima dell’arrivo) per scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo con pendenze anche oltre il 10%.

Ultimi km

Ultimi 5 km (che si ripetono due volte salvo i 600 m finali) che iniziano in Torino in Corso Casale dove comincia la salita che porta alla Basilica di Superga. La pendenza media è 9.1% con una punta attorno a metà salita del 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 m dall’arrivo svolta a U verso sinistra per affrontare una rampa all’8.2% e quindi ultima curva a 50 m dall’arrivo.

COPERTURA TV

Le grandi classiche autunnali del ciclismo di RCS Sport ripartiranno mercoledì 6 ottobre con la Milano-Torino presented by Eolo, saranno trasmesse sugli schermi di tutto il mondo con una copertura televisiva in tutti e cinque i continenti.



RAI, host broadcaster, mercoledì 6 ottobre trasmetterà la Milano-Torino presented by Eolo in chiaro su Rai Sport +HD dalle 15:20 alle 17:10. Nel panorama europeo Eurosport offrirà la gara in diretta sui propri schermi dalle 15:20 alle 17:00 su Eurosport1, mentre su Eurosport Player dalle 15:20 alle 17:20.



Oltreoceano, la gara sarà live in Messico e America Centrale su TUDN, mentre su ESPN in Sud America, sul canale ESPN 2 e sulla piattaforma STAR+. Inoltre verrà trasmessa in Sudafrica sugli schermi di Supersport. In Giappone sarà possibile vedere la gara su J Sports mentre in Cina attraverso Zhibo TV.



Nel Sudest Asiatico, sarà possibile seguire in diretta la gara su Eurosport Southeast Asia, mentre in Nuova Zelanda live dall’emittente Sky Sports. Mentre la piattaforma streaming GCN, trasmetterà in Europa, Sudest Asiatico, India, Nord America, Australia, Giappone, Medio Oriente e Africa.



I palinsesti della Milano-Torino presented by Eolo sono disponibili a questo link.