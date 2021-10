Trail: Conti e Cavallo primi nella 5a edizione del Vertikal Tovo Domenica il Mont Mary con diversi top runner al via

Conti, protagonista di una stagione ad altissimo livello, ha chiuso i 2,9 chilometri (1.000 metri dislivello positivo) in 43’48” e ha preceduto Ilaria Veronese (44’36”) e Raffaella Tempesta (45’23”). Quarto posto per Denise Alleyson (46’12”) e quinto per Gloriana Pellissier (46’32”).

Fabio Cavallo (nella foto) si è aggiudicato la prova assoluta con il crono di 36’31”, davanti ad Alex Déjanaz (37’03”) e a Francesco Nicola (37’05”). Quarto Andrea Marinucci (37’36”) e quinto Eric Manfredi (38’38”).

Domenica 10 ottobre andrà in scena il Vertical del Mont Mary, dove sono attesi grandi nomi. Al via della gara di Saint-Christophe hanno infatti già confermato la presenza Massimo Farcoz, Giuliano Cavallo, Franco Collé e Giuditta Turini.

Oltre alle distanze ormai consolidate, è stato inserita una gara con 600 metri di dislivello positivo aperta ai giovani di 14 e 15 anni.