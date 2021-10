Ciclismo: Polo e Levra sul gradino alto del podio nel 4Enduro Series di Cumiana

Negli Allievi/Esordienti, 27° posto assoluto (maschi e femmine) e prima Donne, Emilie Polo (Vc Courmayeur MB; 11’34”14), nella gara vinta dall’Esordiente Lorenzo Maschierini (Ancillotti Factory Team; 10’22”1). Al 10° posto, 7° Allievi, Jérémy Carlin (Vc Courmayeur MB; 11’03”86); 17° Valentino Sartori (Vc Courmayeur MB; 11’20”02; 13° Allievi); 18° Cristian Manera (Black Arrows – Gemme Bike; 11’24”04; 5° Esordienti); 23° Nicolò Malutta (Vc Courmayeur MB; 11’29”70; 8° Esordienti).

Nella categoria Open, successo di Matteo Berta (CicoBikes; 13’19”55). Al 37° posto, 4° M3-4, Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini; 15’19”73); 125° Mattia Tripodi (Cicli Lucchini).

Nella e-bike, vittoria di Alessandro Levra (Vtt Arnad; 13’28”72), che ha preceduto Stefano Ossati (CtsDoors; 13’45”83) e Paolo Errante (15’11”08; 1° E-B3).

Ciclocross

Prima tappa della Coppa Europa di Ciclocross, oggi, a Jesolo (Venezia), inserita nella terza edizione del Gran Premio citta di Jesolo internazionale. Nella Open femminile, successo di Eva Lechner (48’15”1); al 14° posto assoluto, 10° Under 23, Giulia Challancin (Guerciotti Development; 52’41”9). Al maschile, vittoria di Nadir Colledani (Mmr Factory; 1h 00’07”). In 11° posizione assoluta, Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 1h 01’47”; 8° U23); 14° Matteo Siffredi (Guerciotti Development; 1h 03’36”; 9° U23).

Negli Under 17, vince Riccardo Da Bios (Sport Sanfiorese; 28’17”9). Al 29° posto Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco; 30’06”7); 73° Mathieu Grimod (Cicli Fiorin; 31’58”6).

Negli Juniores, 30° Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco; 42’03”3) nella gara vinta da Luca Paletti (39’15”3).

Strada

Un’altra buona prestazione dell’Esordiente Chantal Cuaz (Orange Bike Team), impegnata oggi, nel comasco, nel 2° Trofeo Cadorago in Rosa. Su un circuito di poco meno di 6 km, da percorrere cinque volte, a decidere il vincitore è la volata di gruppo e, a spuntarla è Susan Paset (Young Tam Arcade), sul traguardo dopo 36 km di gara in 57’17”, alla media di 37,707 km/h. alle spalle della Paset, Matilde Cenci (Breganze) e Giulia Zambelli (Valcar). Gara subito molto movimenta, con continui tentativi di fuga; al traguardo volante, al chilometro 24, Chantal Cuaz – sempre nelle posizioni di testa - transita in nona posizione; la ‘orange’ fa la volata nel gruppo di testa e conclude in 31° posizione assoluta.