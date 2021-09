Trail: Grosjean Wine Trail è il nuovo evento che porta la firma dell’ASD InRun

Una gara di trail in un contesto unico, in mezzo a una moltitudine di profumi, sapori e scenari. Grosjean Wine Trail è il nuovo evento che porta la firma dell’ASD InRun, sempre attiva nell’organizzazione di manifestazioni sportive e reduce dalle Mini Olimpiadi di Valpelline.

La prima edizione si svolgerà sabato 23 ottobre, il percorso si snoderà in mezzo ai vigneti e all’interno delle cantine di Grosjean, storica azienda che da generazioni produce vini di alta qualità. Quindici chilometri sui ripidi sentieri e in mezzo alla natura che regaleranno un’esplosione di colori tipici dell’autunno.

Grosjean Wine Trail è nato da un gruppo di amici che amano lo sport e la corsa, ma che hanno a cuore anche il territorio e le sue peculiarità. Un’esperienza unica da provare, lungo un tracciato che presenta circa 700 metri di dislivello positivo nei dintorni di Frazione Ollignan, a Quart. Una gara che ha il sapore di finale di stagione e che si svolgerà in un clima festoso, com’è tradizione per gli uomini InRun.

Le iscrizioni sono aperte sul portale irunning.it, dov’è obbligatorio registrarsi prima della gara. Non sono previste registrazioni sul posto e ci sono solo 150 pettorali disponibili. La quota di iscrizione è pari a 25 euro, una parte sarà devoluta in beneficienza alla Fondazione Sistema Ollignan Onlus. Circa 40 gli atleti già iscritti e pronti alla prima edizione del Grosjean Wine Trail, occasione per guardare con fiducia al futuro e ritornare alla normalità.