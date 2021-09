Trail: Dennis Brunod e Federica Barailler vincono il Tor du Muscat di Chambave

Vince la gara maschile in 27’15” Dennis Brunod dell’Atletica Monterosa, protagonista da vent’anni non solo di scialpinismo e corsa in montagna/skyrunning, ma che continua a farsi valere anche su terreni dove bisogna correre a ritmi da pistard.

Lo seguono sul podio 2 “millennials” di ottime prospettive come Andrea Gorret 2° in 28’40” e Jean Xavier Villanese 3° in 28’53”. Completano la top ten nell’ordine Arturo Rosaire, Diego Merivot, Gildo Vuillen, Jerome Rey, Alberto Bressan, Joseph Philippot e Gianluca Fornaro.

Si aggiudica la gara femminile Federica Barailler dell’Atletica Cogne Aosta in 31’21”, seconda Valeria Poli in 32’09” e terza Irene Glarey.