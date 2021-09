Ciclismo: Philippot primo, Bionaz seconda negli Italiani per società di Andora

Pioggia battente, trasformatasi poi in un autentico diluvio, ha disturbato la quinta e conclusiva tappa, domenica scorsa, del Campionato italiano giovanili per società di Cross country, ad Andora (Savona). Il diluvio ha cancellato anche la disputa della gara riservata agli Allievi secondo anno, privando la categoria dell’ultima gara prima del passaggio tra i ‘grandi’, gli Juniores. Tappa che ha comunque premiato la partecipazione dei rider valdostani, autori di buone prestazioni, in particolare di Thierry Philippot e Emilie Bionaz, rispettivamente sul gradino più alto del podio e alla piazza d’onoro.

Negli Esordienti primo anno, vittoria di Jacopo Putaggio (Ucla1991). All’ottavo posto Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta); 31° Erik Henriod e 41° Davide Savoia (Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donne primo anno, seconda posizione di Emilie Bionaz (Cicli Lucchini), precedeuta da Anna Pellegrino (Buzzi Unicem), con terza Martina Ceriati (Pedale Fidentino). In campo maschile, dove si registra il successo di Diego Milan (Rock Bike), in nona posizione troviamo Gilles Del Degan (Cicli Lucchini); 23° Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco); 30° Enea Allegri (Cicli Lucchini).

Il Campionato italiano giovanile per società è stato vinta dal sodalizio ligure dell’Ucla1991, a precedere la Melavì e la Mtb Parre.