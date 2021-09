Lo Sci Club Gran Paradiso di Cogne compie 100 anni

Era l’8 marzo 1921 quanto Ermenegildo Perruchon fondò lo Sci Club Gran Paradiso in quel di Cogne. Dove lui e tanti altri amici lavoravano nelle note miniere di ferro del posto e nel dopo lavoro infilavano gli sci come divertimento.

L’entusiasmo li convinse a mettersi assieme e dare vita a uno sci un po’ più organizzato. Naturalmente si parlava di sci di fondo. Oggi a tirare le fila c’è Jean Pierre Fusinaz, Presidente dal 2016.

Tra lui e Ermenegildo ci sono altri 21 appassionati che hanno ricoperto tale incarico. Poiché raccontare in un articolo-intervista 100 anni di storia è praticamente impossibile, è stato scritto un racconto-romanzo.

“Giovanni Viel è stato bravissimo, quasi eroico a mettere tutto assieme fin dalle origini della nostra storia. Abbiamo bussato alle porte famiglia per famiglia per riuscire ad avere più materiale storico possibile. Il libro è davvero un’opera di grande importanza per noi, ma credo anche per il mondo dello sci Azzurro.”

Queste le parole del presidente Jean Pierre Fusinaz che dall’anno scorso ha inserito, oltre al fondo e allo sci alpino, anche lo sci alpinismo. “Il nostro obiettivo principale è quello di portare i giovani in Comitato. Ogni tanto ci riusciamo, ma non è l’unica mission. Ci dedichiamo molto ai più piccoli per appassionarli alla montagna, alla neve e allo sci in ogni sua forma. A livello di risultati siamo un pochino più in là col fondo. Michael Abram è arrivato persino nella squadra A. Proprio un bravo ragazza e sono certo ci darà parecchie soddisfazioni”. (fonte Sciare)