Biathlon: Raduno del ‘Project’ a Bionaz

Lo staff tecnico composto da Renée Glarey, Denis Oreiller e Rayan Chapellu ha convocato ventitré atleti: Elisa Stevenin (Sc Champorcher), Amélie Dhérin, Michella Saracco (Sc Brusson), Nicole Carlin, Coralie Martin (Sc Granta Parey), Noelie Navillod, Giulia Leonardo, Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes), Sidonie Silvani, Chiara Barailler, Sophie Vevey, Cecilia Martinet, Davide Fussambri, Mael Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), David Oreiller (Sc Granta Parey), François Chapellu, Lothar Bianquin, Michel Deval, Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes), Andrea Champvillair, Richard Hugonin, Edoardo Pesce (Gs Godioz), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), Federfuni Italia (associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani) e COLNAZ (Collegio Nazionale Maestri) hanno firmato a Milano, nella sede federale, il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali.

Un accordo fondamentale per consentire a un settore strategico come quello della montagna di riprendere l’attività nel pieno rispetto delle regole. Le aziende funiviarie rivestono un valore strategico per la tenuta degli equilibri socio-economici dei territori di montagna e del sistema turistico nel suo complesso, alimentando un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri e scuole di sci.

Il protocollo individua i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da SARS-COV2 per la ripresa delle attività all’interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagione 2021/22, con il fine di garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti.

IL PROTOCOLLO