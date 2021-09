Il XXIV Grand Prix Giovanissimi si prepara per l’ultima tappa di Fénis

Organizzata dall’Orange Bike Team, per la tappa del Grand Prix si attende di nuovo una numerosa presenza di piccoli atleti, sull’onda degli oltre 230 iscritti all’ultimo appuntamento, andato in scena a Cogne, l’11 settembre, nella GP GranParadisoBike.

Nella conquista della vittoria finale, dopo tre tappe – La Salle, Sarre, Cogne – la lotta è aperta: al comando c’è l’Orange Bike Team, con 1971 punti, seguita dal Gs Lupi Valle d’Aosta, a quota 1373, e dal Vc Courmayeur MB, con 1264; seguono Cs Lys (1053), Vtt Arnad (884) e Cicli Lucchini (854). Poi, Xco Project, Cicli Benato, Gs Aosta, Gs VV.FF. Godioz e Rdr Sport Scholl.

Programma gare

MountainBike. Quinta prova del Campionato italiano giovanile di società, domenica 26, a Andora (Savona), dove risultano iscritti Emilie Bionaz, Gabriel Borre, Stefano Gerbaz, Andrea Carbone, Enea Allegri, Gilles Del Degan, Alessandro Fantone, Erik Henriod, Davide Savoia (Cicli Lucchini); Thierry Philippot, Paolo Costa (Gs Lupi); Giuseppe Abbate (Scotto Libarna Xco). Il programma: Esordienti 1 e 2 (alle 9 e alle 10.15); Donne Allievi 1 e 2 (11.30); Esordienti Donne 1 e 2 (11.32); Allievi 1 e 2 (alle 12.45 e 14). Domenica 26, dalle 9.45, a Iseo (Brescia), la 20° Mtb GimondiBike, di 55 km, con al via Camilla De Pieri (Cicli Lucchini). A Scopello (Vercelli), domenica 26, dalle 10.30, la Sesia Bike Valley; sulla linea di partenza, su un tracciato di 39 km, anche Alessandro Saravalle (Gs Aosta).

Strada. Questa sera, giovedì 23 settembre, dalle 20, a Rivoli (Torino), il 2° memorial Mamma Rosa, gara su Strada tipo Pista. Iscritti alla prova torinese Mélanie Bosonin (Vtt Arnad), Kristian Blanc, Etienne Grimod (Scott Libarna Xco). Rappresentativa valdostana Strada impegnata, domenica 26 settembre, nella 58° giornata nazionale della Bicicletta del Ghisallo (Como), con partenza da Cesano Maderno (Monza Brianza) e arrivo a Magreglio. Il responsabile del settore, Philipp Balestrini, per la trasferta lombarda, ha convocato, per le categorie Esordienti (40 km) e Allievi (Donne 43,5 km; 63,3 maschi): Elisa Giangrasso, Chantal Cuaz, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), Etienne Grimod, Mattia Agostinacchio, Kristian Blanc (Scott Libarna Xco). Ad accompagnare gli atleti anche Fabio Agostinacchio e Massimo Giangrasso. Domenica 26, a Piasco (Cuneo), dalle 15, il 41° Gran Premio Piasco, corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, su un percorso di 850 metri da percorre più volte in base alla categoria; sulla linea di partenza anche Mélanie Bosonin (Vtt Arnad).