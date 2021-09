Ciclismo: Valdostani grandi protagonisti nel 2° memorial Mamma Rosa a Rivoli

Nei G4 – due giri del tracciato e due volate – Aimé Cuaz (Orange Bike Team) conclude i due sprint rispettivamente in 3° e 4° posizione, piazzamenti che gli consegnano il terzo posto in classifica generale, alle spalle del duo della Rostese, Nicolò Casalicchio e Edoardo Ducco.

Nei G5 (tre giri, tre volate), è primo e secondo nei primi due sprint, e secondo nella classifica finale Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), alle spalle di Mirco Mazzoni (Bike Frigo Life), con terzo Ludovico Maria Mollo (Alba Bra Langhe Roero).

Nei G6 (quattro giri, quattro volate), s’impone Manuel Roccia (Vigor). Filippo Lingeri (Orange Bike Team) è terzo nel secondo sprint; nel terzo giro è coinvolto in una caduta, che lo ho costretto al ritiro.

Negli Allievi e Esordienti Donne (sei giri, tre volate, poi classifiche distinte), Elisa Giangrasso (Orange Bike Team) è seconda nel terzo sprint, conclude al quinto posto assoluto ed è seconda tra le Esordienti, alle spalle di Silvia Ricciardi (Alba Bra Langhe Roero); la classifica generale vede al comando l’Allieva Vittoria Grassi (VO2 Team Pink). In gara anche Chantal Cuaz (Orange Bike Team), che conclude oltre al sesto posto, e quindi non presente in classifica.

Negli Esordienti (sei giri, tre volate), è terzo Kristian Blanc (Scott Libarna Xco), nella gara vinta da Daniel Lo Iacono (Young Bikers) davanti a Julian Bortolami (Gb Junior Team). In gara anche Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), che conclude oltre al sesto posto, e quindi non presente in classifica.