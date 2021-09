Aperte le iscrizioni al corso "Comunicazione sportiva"

Sette moduli, studio di case history e lezioni frontali tenute da un corpo docente costituito da professori universitari e professionisti di rilievo nazionale per una formazione sulla comunicazione sportiva a 360 gradi: è il nuovo corso di perfezionamento in “Comunicazione Sportiva” che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Pindaro e Overtime Festival, vedrà docenti come Federico Buffa, Pierluigi Pardo, Marino Bartoletti, Daniele Manusia (direttore L’Ultimo Uomo), Roberto Monzani (Media House director FC Internazionale), MartinaCaironi, fresca di medaglie alle Paralimpiadi, e Luca Magni (Head of Sport Marketing Redbull).

Obiettivo del corso, dalla durata di tre mesi per 120 ore di lezioni online e in presenza, è quello di formare figure professionali in grado di lavorare nelle associazioni sportive come: responsabile pubbliche relazioni, addetto alla comunicazione per la gestione degli eventi, addetto all’ufficio stampa, sport blogger, responsabile marketing e social media manager.

Il nuovo corso si distingue per un programma focalizzato sulle nuove tendenze del mercato e sulla formazione applicata e funzionale all’acquisizione di competenze concernenti la gestione della comunicazione sportiva nelle piattaforme digitali, degli eventi sportivi, la promozione degli eventi, conoscenze giuridiche, aspetti psicologici e sociologici del linguaggio della comunicazione sportiva e del mutato rapporto tra sport e società.

Come ricorda il direttore del corso, Giacomo Gistri, “con questa proposta intendiamo arricchire l’offerta formativa per il post lauream del dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali andando a coprire un’area di grande interesse per il pubblico e in profonda evoluzione in seguito alla trasformazione digitale, seguendo la direzione tracciata dall’Ateneo in termini di Umanesimo Digitale”.

Prestigiosa la partnership con il Comitato Italiano Paralimpico. Le lezioni dei sette moduli saranno impreziosite dalle testimonianze di giornalisti, atleti e dirigenti paralimpici. A dare il via al Corso, mercoledì 6 ottobre 2021, in occasione della giornata inaugurale di Overtime Festival, sarà il Presidente del CIP, Luca Pancalli, con una lectio magistralissu "Il movimento paralimpico italiano, un mondo di successi sportivi e di una grande rivoluzione culturale".

“Una grande sinergia quella che si è creata con l’Università di Macerata – afferma l’Assessore allo Sport Riccardo Sacchi - Un meccanismo virtuoso di grande attenzione verso lo sport che non si traduce esclusivamente in grandi eventi e pratica sportiva quotidiana ma passa anche attraverso la cultura sportiva e il processo di professionalizzazione delle figure lavorative di settore. E’ uno straordinario segnale del corso di perfezionamento in Comunicazione Sportiva e del corso di laurea in Diritto dello sport.”

Per maggiori informazioni, per visionare il calendario completo e per iscriversi al corso: sportcom.unimc.it - sportcom@unimc.it.sportcom@unimc.it. Sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple da parte di associazioni, federazioni, enti e aziende.