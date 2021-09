Oropa Trail: sotto la pioggia vincono Nicola e Ostano

La gara assoluta è stata vinta da Francesco Nicola che ha coperto la distanza in 1 ora 40’36” e ha preceduto per soli due secondi Franco Chiesa. Terzo gradino del podio per Emanuele Falla, a 53”, con quarta posizione per il valdostano Erik Bochicchio, a 3’54”. Alessandro Ferrarotti ha completato la top 5, giungendo sul traguardo con 5’10” di ritardo dal vincitore.