Enduro: Camilla Martinet quarta nella Bluegrass EWS a Finale Ligure

Camilla Martinet ha conquistato il quarto posto assoluto nella Bluegrass EWS di Enduro, gara disputata sabato 18 settembre a Finale Ligure.

La portacolori del Cicli Lucchini ha concluso a 36”55 dalla tedesca Katharina Kruse, che ha prevalso sulla spagnola Ares Masip Ibanez e sulla svizzera Franca Rudolph.

L'atleta valdostana è subito stata protagonista di un buon avvio, mettendosi in testa alla gara nonostante due cadute; quarta prestazione in PS2 che lascia un po’ di amaro in bocca, poi in PS3 altra caduta che le ha fatto perdere terreno dalle avversarie. Corsa contro il tempo per arrivare in PS4, la più tecnica, dove ha fatto registrare il quinto tempo. Martinet è stata la migliore under 21.