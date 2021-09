Ciclismo: Valle d’Aosta sul podio nella Team relay per Comitati a Barga

La rappresentativa, sul percorso toscano del Ciocco – Barga (Lucca), guidata dal selezionatore del settore Fuoristrada valdostano, Roberto Aresca, coadiuvato da Alessandro Saravalle, ha schierato Etienne Grimod, Thierry Philippot, Sofia Guichardaz, Elisa Giangrasso e Gabriel Borre.

Staffetta che prende avvio a ritmi altissimi; al lancio, per Bolzano – 1, con Elian Paccagnella, che fa registrare il miglior giro di giornata, in 10’35”; la Rappresentativa Vd’A schiera al lancio Etienne Grimod (Scott Libarna Xco; 11’27”) che transita in decima posizione, e lascia il testimone a Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 11’46”), frazione che dà il via a una graduale scalata di posizioni. In terza frazione è la volta di Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco; 13’32”) e, a seguire, Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 14’02”). A chiudere la Staffetta è Gabriel Borre (Cicli Lucchini) che, dal quarto posto al passaggio di testimone con la Giangrasso, punta direttamente alla conquista del podio: 10’38” il suo tempo e rimonta completata, con la Valle d’Aosta al bronzo, con il tempo complessivo di 1h 01’25”.

Titolo italiano che si decide in volata. In rimonta, a imporsi è Lombardia 1 (Diego Carminati, Federico Rosario Brafa, Arianna Bianchi, Valentina Corvi, Davide Donati; 59’25”) che, per un secondo, ha ragione di Bolzano 1 (Elian Paccagnella, Fabian Hoellrigl, Anna Auer, Nina Plankensteiner, Felix Engele (59’26”). A completare la cinquina di testa, Piemonte 1 (a 2’28”) e Veneto 1 (a 3’24”).

Domani, seconda giornata di gara, con in programma la quinta e conclusiva tappa della Coppa Italia giovanile. Oltre ai neo medagliati della Rappresentativa, al via ci saranno anche Emilie Bionaz (Cicli Lucchini), Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), Michel Perron, Andrea Brunier, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco).