TORX: Franco Collè ha vinto il suo terzo Tor des Géants con un tempo record

Ha tagliato il traguardo alle 4:43 di oggi mercoledì 15 settembre, chiudendo con il tempo record di 66 oere, 43 minuti e 57 secondi, battendo quello di Javi Dominguez nel 2017 di 67 ore, 52 minuti e 15 secondi.

Franco Collé trionfa per la terza volta al Tor des Géants ed è un successo maturato nel tempo, minuto dopo minuto, ora dopo ora. Verso le 23 di ieri è partito velocissimo giù dal Col Champillon èd è arrivato a Saint-Rhémy-en-Bosses alle 23.19, poi ha attaccato la salita del Col du Malatrà.

Ha visto che Jonas Russi, il suo diretto avversario con il quale è stato testa a testa per tutta la gara, era ormai stanchissimo e ha capito che se non mollava la vittoria era sua. E così è stato. Con questa terza, meritatissima vittoria (è il primo ad aggiudicarsele), Franco Collé si conferma il re del TOR330 - Tor de Geants.

“Ho voluto arrivare al traguardo a tutti i costi - ha commentato - mi ero ripromesso di non mollare nonostante i problemi avuti in gara, per riscattare il ritiro di due anni fa. Sono felice per questo record. Ringrazio il pubblico, il suo calore. Dopo due anni c’era grande voglia di Tor!”. Sempre lucido e forte della sua esperienza nella gestione di una gara lunga e complessa come il Tor des Geants, Collé ha impresso alla corsa un ritmo impressionante che, insieme alla vittoria finale, gli ha permesso di abbassare di oltre un’ora il precedente record che apparteneva dal 2017 al basco Dominguez.

Quanto allo svizzero Jonas Russi, rimasto al suo fianco fino a ieri sera, non appena si è accesa la battaglia non ha potuto che prendere atto del passo superiore dell’italiano, accumulando oltre un’ora e mezza di distacco.

Il resto del podio si andrà definendo nel corso della giornata. In serata, invece, sono attesi al traguardo i primi del TOR130 - Tot Dret, partiti ieri sera da Gressoney-Saint-Jean.