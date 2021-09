Antidoping: positivo Marco Bergo, sospeso in via cautelare

Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Marco Bergo (tesserato FIDAL), riscontrato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita, a seguito di un controllo in competizione disposto da Nado Italia, in occasione della gara di atletica leggera “Tour Monviso Trail 2021” svoltasi a Pontechianale il 24 luglio 2021 (ndr: gara nella quale Marco Bergo si è classificato terzo)

Fonte Nado Italia