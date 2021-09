TORX: Jonas Russi è in testa al Tor des Géants

Il valdostano Franco Collé non è riuscito a tenere il passo nella notte e così ad approfittare del suo rallentamento è stato il diretto e fortissimo inseguitore. Questa mattina di lunedi 13 settembre a guidare il Tor des Géants c'è dunque lo svizzero Jonas Russi: al rifugio Dondena di Champorcher aveva già mezz'ora di vantaggio su Collé ed è giunto primo a Chardonney alle 7,14 guadagnando ancora terreno.

Dietro Collé c'è il francese Romain Olivier, a sua volta distante un'ora circa da Russi.

Si sono intanto ritirati alcuni tra i favoriti nel gruppo di testa come Marco Macchi, che era in quarta posizione questa notta ma a Cogne ha detto stop e come la valdostana Sonia Locatelli, che ieri sera ha gettato la spugna a Rhêmes. Tra le donne in testa c'è la trailer spagnola Silvia Trigueros Garrote.