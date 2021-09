TORX: Tutti in gara gli 823 atleti del Tor des Geants - IL VIDEO

Partito puntuale alle 12 anche il secondo gruppo di atleti che da oggi, domenica 12 settembre, si sfidano e sfidano i propri limiti al TOR330 - Tor des Geants, ha preso il via con 823 iscritti provenienti da 49 nazioni. Franco Collè, già due volte vincitore del Tor des Géants è atteso alla tripletta. Il valdostano ha rinunciato ad altre importanti competizioni per concentrare le proprie energie sulla gara più sentita. A dargli filo da torcere potrebbe essere in primo luogo Joe Grant, il fortissimo statunitense che torna al TOR dopo un paio di partecipazioni sfortunate.

Fuori dai giochi Oliviero Bosatelli, vittima di un infortunio e che ha dichiarato di voler comunque portare a termine il percorso in modalità non competitiva. La valdostana di adozione Lisa Borzani e la spagnola Silvia Trigueros Garrote, entrambe per due volte vincitrici del TOR330 - Tor des Geants, sono i due nomi da monitorare e seguire per la categoria femminile.

Riconosciute per la loro esperienza e per un palmares di altissimo livello, entrambe le atlete portano un valore aggiunto all’evento. La Trigueros, inoltre, corre per aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo sulla distanza, ma anche altre avversarie aspirano al titolo: dalla francese Claire Bannwarth alle italiane Maria Elisabetta Lastri e Melissa Paganelli. Tra le altre atlete valdostane, Sonia Locatelli e Giulia Zanovello.

