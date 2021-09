TORX: Gabioud ancora in testa al Tor des Glaciers

Dopo 36 ore dalla partenza, il dominio del Tor des Glaciers resta in mano allo svizzero Jules Henry Gabioud, transitato nel tardo pomeriggio di ieri al rifugio Benevolo, a Rhêmes Notre Dame e poco dopo le 20 al rifugio Savoia al Nivollet.

Lo segue a ruota l'italo francese Luca Papi, con un ritardo di circa 50". Terza posizione assoluta per la canadese Stephanie Case. La prima notte del Tor des Glaciers è stata "impegnativa", scrivono gli organizzatori in una nota. I 56 atleti in gara hanno trovato neve in quota e sono stati costretti a calzare i ramponcini lungo alcuni tratti attrezzati dalle guide alpine.



Intanto a Courmayeur sono terminati i preparativi per la partenza del Tor des Géants, in partenza da viale Monte Bianco questa mattina. Per garantire il necessario distanziamento sanitario, i circa 800 atleti al via, provenienti da 50 nazioni, verranno divisi in due tranche, la prima partirà alle 10 e la seconda alle 12.