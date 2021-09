Ciclismo: pomeriggio in piazza Chanoux, ad Aosta, sabato 18 settembre

Un pomeriggio in piazza Chanoux, ad Aosta, sabato 18 settembre, dalle 15, con ‘Gioco ciclismo’ evento inserito nel programma della ‘Settimana europea della mobilità’, organizzata dal Comune di Aosta – assessorato all’ambiente, pianificazione, territoriale e mobilità – in collaborazione con il Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione ciclistica italiana.

“Organizziamo questo evento – spiega Francesa Pellizzer, presidente del Comitato Vd’A della Fci – insieme alle società valdostane; è aperto a tutti i tesserati dai 7 ai 15 anni e ai mini-bikers, dai 3 ai 6 anni. I nostri sodalizi sono esperti, competenti e ben organizzati nell’attività di promozione della bicicletta, con l’attenzione non rivolta soltanto all’agonismo, ma sensibili a trasmettere ai giovani e giovanissimi l’importanza dell’uso della bici nella vita quotidiana: un mezzo ideale per spostarsi nella propria città e vivere il tempo libero insieme alla famiglia.”

“Saranno tre i percorsi allestiti nel salotto buono del capoluogo regionale – prosegue Francesca Pellizzer -, e per chi vorrà provare, avremo a disposizione delle bici da MountainBike, Bmx, e gli ‘strider’ per i più piccini. Come Comitato, con tutte le sue società, abbiamo aderito molto volentieri e con grande entusiasmo all’iniziativa del Comune di Aosta; per noi è basilare promuovere l’uso della bicicletta, in tutti gli ambiti, e sensibilizzare i giovani all’uso di questo mezzo, sempre nel massimo rispetto delle regole stradali.”