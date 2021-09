Sci alpino: la squadra Asiva in ritiro al Passo dello Stelvio

Gli allenatori Luca Liore, Peter Angster e Michele Landini hanno convocato: Cecilia Bianco, Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR), Greta Boano (Sc Crammont MB), Martine Brumin (Sc Aosta), Francine Rollet (Sc Chamolé), Cecilia Pizzinato, Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB), Jacques Belfrond, Pietro Bisello (Sc Crammont MB), Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas), Yannick Nieroz (Sc Pila), Filippo Segala, Lorenzo Stirano (Sc Aosta).

Sport invernali

Convocata, venerdì 17 settembre, dalle 18, la 21° riunione del Consiglio direttivo del Comitato Asiva, con cinque punti all’ordine del giorno. Direttivo in presenza, nella sede di via Grand Eyvia, che sarà possibile seguire anche in video-conferenza.