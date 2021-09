Ciclismo: Andreas Vittone ottimo ottavo in Coppa del Mondo a Lenzerheide

Andreas Vittone (Ktm – Protek – Elettrosystem; 1h 10’44”), chiude in ottava posizione, attardato di 1’20” dal vincitore, il cileno, neo campione del mondo, Martin Vidaurre Kossmann (1h 09’24”); al secondo posto l’azzurro e compagno di sodalizio di Vittone, Juri Zanotti (1h 09’40”). In campo femminile, ennesimo successo dell’austriaca – e neo campionessa mondiale – Mona Mitterwallner (1h 08’35”); al 27° posto Nicole Pesse (Ktm – Protek – Elettrosystem; 1h 17’46”). Nella Elite Donne, vittoria della britannica Evie Richards (1h 19’16”); in 17° posizione la migliore delle azzurre, Martina Berta (Santa Cruz Fsa; 1h 23’43”).

MountainBike

Marathon Bike della Brianza, questa mattina, a Casatenovo (Lecco), gara valida quale Campionato italiano Marahton, vinto da Fabian Rabensteiner (Team Trek Pirelli; 3 h 16’36”), che ha coperto gli 80 km del tracciato alla media di 24,414 km/h. in 16° posizione Giuseppe Lamastra (Silmax Racong; 3h 30’19”). Al femminile, successo di Marika Tovo (Ktm – Protek – Elettrosystem; 3h 56’58”); 373° assoluta, 31° nella gara al femminile, 15° Donna Elite, Camilla De Pieri (Cicli Lucchini; 5h 12’24”).

Nell’abbinata nazionale, Classic, di 49 km, successo di Paola Cereda (2h 25’10”0, alla media di 20,238). In 49° posizione assoluta, seconda al femminile e prima Juniores, Giulia Challancin (Scott Libarna Xco; 2h 34’46”; alla media di 18,995 km/h).