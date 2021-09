CIA/CIG Skiroll: la squadra Asiva di Fondo ai tricolore di Forni Avoltri

Per la trasferta friulana a Forni Avoltri, dove saranno assegnati i titoli dell’Individuale e della Sprint, il 4 e 5 settembre, entrambi in skating, gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari hanno convocato: Virginia Cena (Gs Godioz), Nadine Laurent (Fiamme Oro), Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Sofia e Matteo Arlian, Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Tommaso Cuc (sc Gran Paradiso), Federico Bonino, André Philippot, Simone Gemelli, Andrea Gradizzi (Gs Godio), Géròme Garin (Sc Valgrisenche) e gli Under 23 Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery) e Andrea Restano (Sc Drink).

Al raduno atletico sulla riviera romagnola non ci saranno Nadine Laurent, Aline Ollier e Federico Bonino. Sci nordico Raduno della squadra Junior azzurra d’interesse nazionale, dal 5 al 10 settembre, a Forni Avoltri; tra i convocati Aline Ollier (Sc Valdigne MB) e Federico Bonino (Gs Godioz).

Sempre a Forni Avoltri, dall’1 al 3 settembre, collegiale della squadra ‘A’ Milano Cortina 2026, dove sono presenti Greta Laurent (Fiamme Gialle), Emilie Jeantet, Cristina Pittin, Martina Bellini (Cse); nello staff tecnico Marco Brocard e Paolo Riva.

Dal 3 al 5 settembre, a Sappada (Udine), raduno della squadra di Coppa del Mondo di Fondo. Con Federico Federico Pellegrino (Fiamme Oro) e Francesco De Fabiani (Cse), anche il tecnico François Ronc Cella e il fisioterapista Christophe Savoye.

Snowboard Nazionale Giovani di Snowboard, specialità Free snow, al lavoro, dal 5 all’8 settembre, a Scharnitz (Austria) e dall’8 al 12, a Saas Fee (Svizzera). Con l’allenatore Jacopo Thomain anche Leo Framarin (Sc Crammont MB). Stesse date e località anche per la squadra di Coppa del Mondo, dove sono presenti Loris Framarin (Cse) e Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB).