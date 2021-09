I testimonial sportivi delle valli del Monte Bianco sventolano in Valdigne

L’iniziativa rientra tra quelle programmate dai Comuni di Courmayeur, La Thuile, La Salle, Morgex, e Pré-Saint-Didier nell’ambito delle attività del programma 2021 della Comunità Europea dello Sport 2021 - ACES.

I testimonial delle Valli del Monte Bianco sono alcuni tra gli atleti più rappresentativi dei cinque Comuni: Federica Brignone, Denis Trento, Filip Babicz, Guglielmo Bosca, Michela Carrara, Annette Belfrond, Martina Berta, Davide Cheraz, Martina Gallieni, Leo e Loris Framarin, Francesca Canepa, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Alessia Lustrissy e Michel Angelini.

Scelti in rappresentanza delle diverse discipline che rappresentano la Comunità ai piedi del Monte Bianco e dei risultati ottenuti in questi anni, questi atleti sono i migliori portavoce locali che ben riassumono i valori e i principi portanti dello sport e gli obiettivi principali di ACES Europe (divertimento con l’esercizio fisico; disponibilità a raggiungere gli obiettivi; rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; imparare il fair play e migliorare la salute).

Tutte le iniziative sportive, legate al benessere, sport e alla salute che in questi mesi si stanno svolgendo tra i cinque territori rientrano sotto questo cappello importante. Ulteriori iniziative sono in fase di definizione per i prossimi mesi. Continua nel frattempo l’intensa produzione di video e clip che mette a valore questo impegno, rendendo protagonista il territorio della Valdigne e valorizzando le diverse discipline e attività protagoniste dell’estate che possono essere praticate tra le nostre magnifiche valli.

I video sono visibili sul canale Instagram @valli-del_monte_bianco, così come sui siti dei relativi Comuni che riportano tutti il richiamo alle pagine della Comunità delle Valli del Monte Bianco.

La Comunità europea dello sport Valli del Monte Bianco, inoltre, ha inviato la candidatura alla prima edizione dell’ACES Video Awards, il Premio riservato ai Comuni candidati o premiati da ACES Europe in qualità di European Capital/Region/City/Town/Island/Community of Sport. L’ACES VIDEO AWARDS è ideato da Aces Italia, delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, in collaborazione con Overtime Festival, Festival nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo, al fine di valorizzare l’impegno profuso dalle Amministrazioni nella realizzazione dei video promozionali di canditura a Capitale/Regione/ Città/Comune/Isola/Comunità europea dello Sport e di quelli prodotti in un momento successivo all’ottenimento del titolo, promuovendone la visibilità.

Un riconoscimento che vuole essere di stimolo alle Amministrazioni nella comunicazione sociale dei temi dello sport attraverso uno strumento, particolarmente apprezzato dai giovani, come quello audiovisivo e del quale si propone di favorirne la diffusione, in quanto rappresentativo della spinta alla rigenerazione dei territori attraverso lo sport. Il vincitore verrà annunciato durante la XI edizione di Overtime Festival che si terrà a Macerata dal 6 al 10 ottobre 2021. Il Premio è patrocinato da Coni, Sport &Salute, Anci e Ussi, Comune di Macerata, con la collaborazione dell’Ufficio Italiano del Parlamento Europeo.