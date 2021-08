UTMB® Mont-Blanc: applausi finali per edizione 2021 carica di emozioni

Ce ne sono state di emozioni a questo UTMB® Mont-Blanc 2021. E ci sono stati anche ricordi. Prima con la PTL® e la partenza dalla Svizzera dei suoi eroi moderni, venuti a vivere l'avventura di una vita con i loro compagni di cordata. La PTL® e le sue cifre esasperanti, 300 km e 25.000 metri di dislivello da coprire in meno di 151 ore. Nessuna classifica, ma squadre che finiscono mano nella mano, corpi sudati, caschi appesi allo zaino, abbracci sinceri ed emozionati e quello spirito della montagna così palpabile al traguardo.

Emozione ce n'è stata alla MCC, con i suoi 1000 corridori venuti della valle, soci, volontari e membri dell'organizzazione. Anche l'esploratore Mike Horn è venuto per divertirsi a questa festa e provare il trail running con la sua famiglia e le sue figlie. Tutti hanno convenuto sul fatto che la gara è stata magnifica sia per l'atmosfera che per il percorso. E tutti ricorderanno il Col de Balme con l'incoraggiamento dei volontari, il cielo azzurro, i suoi panorami mozzafiato e questi innumerevoli, grandi momenti di festa, come fermi nel tempo.

Alla YCC, l'entusiasmo degli aspiranti corridori ha contagiato le famiglie accorse ad acclamarli, gli spettatori venuti a godersi l'atmosfera festosa e bonaria. Congratulazioni a Lilian Burnet Vernier e Chiara Tramontana per la loro vittoria.

C'è stata anche molta tristezza. Nella notte tra martedì e mercoledì la TDS® è stato in lutto, e con essa tutta la famiglia del trail running. I suoi vincitori sono stati comunque celebrati, al culmine della loro performance: la francese Manon Bohard e il norvegese Erik-Sebastian Krogvig, e con loro l'italiana Giuditta Turini, l'ungherese Ildiko Wermescher, il francese Benoit Girondel e Arthur Joyeux Bouillon, tutti e sei sul podio TDS®.

L'inizio dell'OCC ha dato un po' di sollievo ai cuori dei corridori e degli spettatori, con il suo plateau eccezionale e il meteo sempre buono. Alla fine, due campioni hanno vinto questa gara per la prima volta, la francese Blandine L'Hirondel e il britannico Jonathan Albon, due corridori discreti e accattivanti. Mathilde Sagnes (FR), Caitlin Felder (USA), Robbie Simpson (UK) e Peter Engdhal (SE) completano il podio di questo OCC (56 Km e 3500 m D+) che è sempre più apprezzato dai runner.



©UTMB®



A questo è seguita la presentazione degli atleti élite e la tensione era palpabile attorno alla gara principale, l'UTMB®, attesa per il giorno successivo. Ma prima è stato il momento del CCC® ad essere in pieno svolgimento. Al rientro dall'infortunio, Thibaut Garrivier ha condotto una gara perfetta e ha alzato le braccia da vincitore sotto l'arco dopo 10h23m di fatica, accompagnato dalla spagnola Marta Molist Codina, anche lei molto emozionata. Scott Hawker (NZ) e Thibaut Baronian (FR) hanno posato insieme al vincitore per questo fotofinish del CCC® 2021! Tra le donne, anche Abby Hall (USA) e Petra Sevčíková (CZ) sono state celebrate e attese da fotografi e pubblico per immortalare il loro momento di gloria, così come le centinaia di appassionati che hanno continuato a tagliare il traguardo fino a quasi 27 ore di gara.

Il venerdì con l'inizio dell'UTMB® l'eccitazione era al culmine e un emozionante tributo è stato reso al corridore ceco deceduto. Gli atleti sono partiti per 170 km intorno al Monte Bianco e con loro il pubblico che li ha seguiti per tutto il percorso in un clima di giubilo popolare: incoraggiamenti lungo i sentieri, mani tese e "vai, vai" pronunciato in più lingue per questo bellissimo e grande ritorno dell'UTMB® Mont-Blanc. Il grande favorito, François D'Haene, ha vinto ed è diventato così il corridore più titolato dell'evento davanti a un certo Kilian Jornet, con 4 vittorie. Anche Courtney Dauwalter ha brillato di grande luce. Dopo il 2019, è riuscita a fare la doppietta con una facilità sconcertante, chiudendo al settimo posto assoluto e stabilendo il nuovo record per l'evento femminile con 22h30m. Una performance straordinaria scolpita nella pietra qui a Chamonix. Camille Bruyas, alla sua prima partecipazione all'UTMB®, è arrivata seconda, accompagnata dalla svedese Mimmi Kokta che ha finalmente concluso questo evento che le stava tanto a cuore. In questa domenica, i corridori continuano ad arrivare con l'incoraggiamento della folla, un ultimo giro, un'ultima lacrima prima del meritato riposo. All'anno prossimo, per l'UTMB® Mont-Blanc 2022 che si terrà l'ultima settimana di agosto.

Cifre chiave - dal 23 al 29 agosto 2021:

18a edizione

10.000 corridori

90 nazionalità

2.500 volontari e membri dell'organizzazione

100.000 spettatori durante la settimana

Oltre 10 milioni di visualizzazioni su UTMB® Live

Più di 50 emittenti televisive coinvolte

350 media accreditati da 21 Paesi

30.000 foto scattate da fotografi ufficiali

560.000 fan sui profili social ufficiali (32.000 nuovi fan), engagement di 1 milione e 200 mila e 52 milioni di impressioni

1 milione di utenti e 8 milioni di pagine viste sul sito ufficiale

22.500 corridori iscritti all'UTMB® Virtual Club di 110 nazionalità