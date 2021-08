Tor Fehta dou Lar Arnad: successi di Nicolò Fontana e Federica Barailler

Dopo lo stop del 2020, dovuto alla pandemia, si è corsa ad Arnad,la 21ma edizione del Tor Fehta dou Lar, gara podistica collinare intitolata al prodotto tipico di Arnad, il lardo, 6 km veloci ma impegnativi. Questa gara è in ricordo di Mauro e Giuseppe Fogu, fondatori dell'Atletica Monterosa e colonne portanti della corsa in montagna valdostana e nazionale, oltre che di Walter Canepa, organizzatore e speaker delle gare podistiche canavesane. La prova era anche valida per il circuito canavesano UISP e sono stati in 160 corridori a partecipare, comprese le categorie giovanili, alla gara organizzata dall'Atletica Monterosa e dal comune di Arnad.(fonte RunningPassion)

Nella gara maschile successo di Nicolò Fontana del Fulgor Prato Sesia in 22’51”, seguito sul podio da Paolo Boggio 2° in 23’10” e da Claudio Guglielmetti, vincitore nel 2019, 3° in 23’24”. Completano la top ten nell’ordine Manuel Bosini, Manuel Accurso, Davide Nicco, Simone Girodo, Jean Xavier Villanese, Stefano Dilecce e Cristian Nurri.

Nella gara femminile successo di Federica Barailler dell’Atletica Cogne Aosta in 27’41”, seconda Valeria Poli in 28’25” e terza Giulia Collavo in 28’32”.