Au terme d’une course folle, François D’Haene s’impose et devient le coureur le plus titré de l’UTMB

20h45, c’est le temps qu’il aura fallu à François D’Haene pour gagner l’UTMB® 2021. Parti avec les favoris, il s’est détaché dans la nuit pour partir en tête avec l’Américain Jim Walmsley qui finira par abandonner après Courmayeur.

Avec 170km et 10 000 mètres de dénivelé, la course aura marqué les organismes des coureurs avec l’abandon d’une bonne partie des favoris au passage en Italie.

Aucun coureur n’aura réussi à inquiéter le Français François D’Haene parti dans sa conquête d’une quatrième victoire historique après celles de 2012, 2014 et 2017.

Il devient ainsi le coureur le plus titré de l’UTMB®. Le podium est composé de François D’Haene (FR), Aurélien Dunand Pallaz (FR) et Mathieu Blanchard (FR), un podium 100% français pour la première fois de l’histoire de l’UTMB®.

Chez les femmes, l’Américaine Courtney Dauwalter est partie pour réaliser le doublé 2019 et 2021. Elle confirme que les Américaines sont impériales sur le Sommet Mondial du Trail avec 4 victoires à leur actif.