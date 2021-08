Trail: Ultramarathon di Fallère, sarà sfida per campioni

Il Foyer di Saint-Oyen si è già vestito a festa, per attendere i grandi protagonisti della terza edizione dell’Ultramarathon du Fallère che sabato mattina alle 6:00 per la gara lunga e alle 8 per la media e per la staffetta, prenderanno il via per affrontare la seconda prova del Tour Trail della Valle d’Aosta.

Lo spostamento in avanti di un mese della manifestazione non ha influito sulle presenze, anche se siamo nel periodo concomitante con l’Ultra Trail du Mont Blanc: le iscrizioni hanno abbondantemente superato le 200 unità e considerando che c‘è ancora tempo fino alle ore 24:00 di giovedì 26 agosto è possibile che altre adesioni si aggiungano.

Anche dal punto di vista qualitativo l’Ultramarathon du Fallère tiene apertamente testa alle sue precedenti edizioni: in campo italiano spiccano specialisti di prima grandezza, come l’ex campione italiano trail Carlo Salvetti e Massimo Farcoz, mentre fra le donne si preannuncia una battaglia all’ultimo metro fra le azzurre Lisa Borzani, Sonia Locatelli e Gloriana Pellissier.

Il percorso lungo misura 61 km per 5.000 metri di dislivello e la partenza quando ancora farà buio consiglia l’utilizzo della lampada frontale nei primi km di corsa.

Nel medio, di 39 km per 2.700 metri spicca la presenza di Fabiola Conti, che sta dominando in lungo e in largo la stagione offroad valdostana e non solo. Per quanto concerne le staffette, dovrebbero essere una decina a prendere il via e gli organizzatori hanno già predisposto il servizio navette per portare i frazionisti alle zone cambio dei rifugi Chaligne e Fallère.

Il ritiro dei pettorali è previsto venerdì dalle 9 alle 12,30 al negozio di articoli sportivi Technosport di Plan Felinaz mentre dalle 17 alle 19 (oppure sabato mattina prima della partenza) si potrà provvedere ai tavoli di segreteria nella zona del via.