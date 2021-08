UTMB® Mont-Blanc: gli ultimi due campioni del mondo di trail vincitori dell’OCC

1.200 corridori iscritti all'OCC sono partiti questa mattina da Orsières alle 8:15 per un percorso di 56 km e 3500 m D+. I rappresentanti del Regno Unito Jonathan Albon e Robbie Simpson si sono rapidamente portati in testa per confrontarsi in un duello dall'esito incerto fino alla fine della gara. Se Albon, il campione del mondo di trail running 2019, prendeva il comando nelle discese, lo scozzese Simpson - arrivato secondo a Sierre Zinal tre settimane fa - riconquistava la leadership sulle parti pianeggianti e sulle salite. Questo gioco del gatto e del topo è continuato per chilometri.

Nell'ultima salita verso La Flégère, Albon è riuscito comunque a tornare su Simpson e a passarlo, a passo veloce. A corto di energie, Simpson ha dovuto lasciare andare Albon nella discesa finale verso il traguardo. Campione del mondo di trail in carica, cinque volte campione del mondo di corsa ad ostacoli, Jonathan Albon aggiunge un nuovo prestigioso traguardo al suo palmarès, vincendo la prova in 5h02m57s. “La gara è stata intensa dall'inizio alla fine. Sulla prima salita non mi vedevo molto bene”, ha confidato il vincitore dopo l'arrivo. “Ma ho tenuto duro. Penso di poter dire che ora sono tornato alla mia migliore condizione”, ha aggiunto Albon, operato a un piede durante la pandemia e primo britannico a vincere l'OCC. "La lotta è stata davvero intensa e verso la fine non c'è stato un passo che non mi abbia causato un crampo". Robbie Simpson è arrivato secondo in 5h05m35s, mentre lo svedese Petter Engdahl ha completato il podio con 5h08m31s. Il primo francese, Thomas Cardin, ha chiuso ai piedi del podio, al 4° posto in 5h14m45s, davanti allo statunitense Hayden Hawks e al francese Nicolas Martin.

Tra le donne, la lotta per la vittoria era meno contesa. La francese Blandine L'Hirondel, campionessa del mondo di trail 2019, ha concluso velocemente la prova vincendo in 5h45m e chiudendo con un impressionante ventesimo posto assoluto. La Francia, e il dipartimento della Lozère, hanno addirittura conquistato una doppietta con il secondo posto di Mathilde Sagnes in 6h07m, che ha resistito fino alla fine al folgorante ritorno della neozelandese Caitlin Fielder, che ha completato il podio femminile con un tempo di 6h10m.

Venerdì l'UTMB® Mont-Blanc proseguirà con due gare in programma

Alle ore 9 la CCC® partirà da Courmayeur (ITA) per 101 km e 6100m D+. Tra i favoriti ci sarà lo spagnolo Luis-Alberto Hernando, vincitore nel 2019, che proverà la doppietta. Davanti a lui, il norvegese Stian Angermund, vincitore dell'OCC nel 2019. Lato francese, Thibaut Baronian e Thibaut Garrivier saranno senza dubbio i più in vista. Tra le donne, l'americana Amanda Basham, seconda nella CCC® nel 2019, proverà a vincere quella che è la sua gara preferita. Troveremo anche la sudafricana Megan MacKenzie, ora di base a Chamonix, la polacca Katarzyna Solińska e la spagnola Marta Molist Codina. Un plateau internazionale davvero!

Alla fine della giornata, dalle 17, sarà il momento dell'UTMB ® che partirà da Place du Triangle de l'Amitié a Chamonix. La corsa di punta presenta un plateau prestigioso. Jim Walmsley (USA), François d´Haene (FRA), Xavier Thévenard (FRA), Tim Tollefson (USA) saranno i principali contendenti per la vittoria tra gli uomini. Nella categoria femminile, la campionessa in carica Courtney Dauwalter (USA) tenterà la doppietta, contro Beth Pascall (GB), Ragna Debats (HOL), Katie Schide (USA), o anche le francesi Audrey Tanguy e Camille Bruyas.