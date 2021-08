Trail: a Issime vittoria di Francesco Nicola, poker di Elisa Arvat al femminile

Si è ritornati a correre a Issime, in valle del Lys, Valle d’Aosta, la “Scalata al bivacco Cravetto – Memorial Maurizio Coslovich”, che dopo lo stop del 2020 causa pandemia, con i dovuti protocolli delle manifestazioni sportive, ha mandato in scena l’ottava edizione, oggi domenica 22 agosto. Nel ricordo di Maurizio Coslovich si corre sulla distanza di 7,3 chilometri con 1480 metri di dislivello, partendo dalla piazza di Issime (quota 980 metri) fino al traguardo del Bivacco Cravetto (quota 2422 metri) all'Alpe Chlekch, sulla via di salita al Mont Nery, vetta simbolo della comunità di Issime e dell’omonimo Sci Club Mont Nery, organizzatore della gara con la Pro Loco di Issime e le famiglie Cravetto e Coslovich.

Bisogna ancora una volta fare i complimenti agli organizzatori, che hanno ideato una vera marcia alpina, sentiero duro e tecnico, fatto di scalinate in pietra e contropendenze corribili, che organizzando questa gara, puliscono e ritracciano soprattutto la parte alta, che grazie alla loro opera consentono l’accesso al vallone agli escursionisti, confermando la teoria e la pratica che le gare in montagna servono a mettere a posto in sentieri, anche in periodo di pandemia.

Grande prova del vincitore Francesco Nicola, biellese del Climb Runners, che corre sull’aspro sentiero del bivacco Cravetto in 1h04’57” (record di Nadir Maguet in 1h01’ e spiccioli), seguito sul podio dal compagno di squadra Gabriele Gazzetto 2° in 1h06’43” e da Emanuele Coda 3° in 1h07’09”. Completano la top ten Giacomo Cerutti 4° in 1h08’36”, Silvio Balzaretti 5° in 1h09’16”, Emanuele Falla 6° in 1h09’34”, Carlo Torello Viera (vincitore nel 2019) 7° in 1h11’07”, Daniele Nicco 8° in 1h11’56”, Rudy Costabloz 9° in 1h15’00” e Fabrizio Blanc 10° in 1h15’30”.

Poker di successi di Elisa Arvat del Pont Saint Martin nella gara femminile, che al rientro dopo la seconda maternità, vince per la quarta volta in 1h21’22”, secondo gradino del podio per Beatrice Bastrentaz in 1h23’31”, terza Elisabetta Negra in 1h29’01”, quarta Rosa Orlarey in 1h32’17” e quinta Iva Borgesio in 1h40’31”.

Appuntamento all’agosto 2022, sperando che la pandemia sia un ricordo e chissà che l’organizzazione non inventi una “special edition” con arrivo in vetta al Mont Nery, vetta simbolo di tutta la comunità di Issime? (fonte Runningpassion)