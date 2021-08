Trail: L’Ultramarathon du Fallère supera le 200 iscrizioni Sabato si corre a Saint-Oyen e sui sentieri di 9 Comuni

A due giorni dalla chiusura delle iscrizioni è già stata superata la soglia dei 200 partecipanti, molti dei quali al via in una delle due prove individuali. Numeri in linea con le precedenti edizioni, entrambe disputate un mese prima rispetto all’attuale collocazione.

Una decina, al momento, le squadre che hanno deciso di divedere la fatica e di correre in staffetta. Nuovo l’orario di partenza, anticipato di 1 ora rispetto al programma originario. Gli atleti in prima frazione partiranno infatti alle 8, insieme ai trailers della 39 chilometri (2.700 metri D+). Nessuna modifica invece per le navette che partiranno da Buthier e da Vetan e porteranno gli altri frazionisti alle zone cambio dei rifugi Chaligne e Fallère.

Gli atleti della 61 chilometri (5.000 metri D+) partiranno invece alle 6, quando ancora farà buio, in direzione Pointe Chaligne. L’organizzazione non obbliga, ma consiglia fortemente, l’utilizzo della frontale nei primi chilometri di gara, fino a quando non arriverà la luce naturale a illuminare i sentieri.

Tra gli iscritti anche atleti provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Svizzera, pronti ad ammirare i sentieri della media Valle d’Aosta e dei nove comuni che verranno attraversati. Tra i nomi anche quello di Lisa Borzani, Sonia Locatelli e Carlo Salvetti (Ultramarathon), Massimo Farcoz, (Tour du Fallère) e Gloriana Pellissier (staffetta).