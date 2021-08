Mountain bike: sei valdostani ai Campionati del mondo

Convocati dal commissario tecnico del cross country, Mirko Celestino, 29 atleti per i Campionati del mondo di mountain bike (cross country, short track, downhull, four-cross ed e-mtb), che iniziano oggi in Val di Sole, in Trentino.

Per il cross country, sei atleti sono valdostani: Martina Berta (Centro Sportivo Esercito), Nicole Pesse, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), Filippo Agostinacchio, Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco), Yannick Parisi (Cicli Lucchini).



Il programma delle gare prevede oggi, martedì 24, le qualifiche dello short track; domani, mercoledì 25, alle 12.30 la staffetta a squadre, in cui l'Italia con Berta e Agostinacchio ha vinto l'oro ai Campionati europei di Novi Sad, in Serbia; giovedì 26, alle 11.30 si corre il cross country per le donne Junior, alle 13.30 quelli degli uomini Junior; alle 17 le finali dello short track. Venerdì 27 agosto è giorno di qualifiche per il downhill e di finale, dalle 20.45, per il four-cross.

Sabato 28 agosto, dalle 9, tocca alle finali di cross country per Under 23 ed Élite. Domenica toccherà alle finali di downhill, senza valdostani convocati dal ct Roberto Vernassa.