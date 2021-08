Ciclismo: Yannick Parisi sul podio della Swiss Bike Cup a Basilea

La gara riservata alla categoria Juniores va al canadese Cole Punchard (1h 01'09”), che ha preceduto il portacolori del Liechtenstein, Romano Puntener (1h 01’33”). La lotta per la terza piazza premia Yannick Parisi (Cicli Lucchini; 1h 02’14”3), che si lascia alle spalle il francese Athys Bedini (1h 02’14”9), l’altro canadese Owen Clark (1h 02’15”1) e lo svizzero Nils Aebersold (1h 02ì15”6). In 57° posizione Alessio Cino (Scott Libarna Xco; 1h 10’28”).

Nell’Elite Donne, vittoria dell’austriaca Laura Stigger (1h 19’10”; prima Under 23), davanti alla svizzera Linda Indergand 1h 19’29”) e all’australiana Rebecca McConnell (1h 19’42”). In 23° posizione assoluta, 10° Under 23, Nicole Pesse (Ktm – Protek – Elettrosystem; 1h 26’38”).