Suivez les aventures transformatives de l’UTMB® Mont-Blanc

Du 23 au 29 août, un dispositif de couverture exceptionnel sera mis en place pour permettre aux fans du monde entier de suivre le meilleur de l’UTMB® Mont-Blanc: la présentation et le suivi des favoris, les courses en direct, les exploits de tous les coureurs, les meilleurs moments de chacune des courses, les plus beaux paysages autour du Mont-Blanc, les coulisses et les anecdotes de cette organisation hors-norme, les interviews des héros et bien plus encore.

Les directs et meilleurs moments des 7 courses en 5 langues grâce à UTMB® Live

Dès le lundi 23 août, la page d’accueil www.utmbmontblanc.com deviendra une interface de suivi en temps réel des moments forts de la semaine de l’événement.

Du lundi 23 au mercredi 25 août, vous retrouverez chaque jour à 12h, 17h et 21h les images officielles des courses du début de semaine (PTL®, MCC, TDS®, YCC) ainsi que des vidéos d’archive pour vous plonger au cœur de l’UTMB® Mont-Blanc et de son histoire.

Et du jeudi 26 au dimanche 29 août, les 3 courses phares de la semaine (OCC, CCC®, UTMB®) seront intégralement retransmises en direct. La présentation des favoris, les départs, le suivi de la tête de course, des résumés des faits de course, et les arrivées vainqueurs se succèderont en live, le tout commenté par des experts, en Anglais, Français, Espagnol, Chinois et en Japonais.

UTMB®LIVE est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette directement sur la page d’accueil www.utmbmontblanc.com

Pour les médias, les flux UTMB® Live sont disponibles pour intégration :

• Français www.dailymotion.com/<wbr></wbr>video/x249y16

• Anglais www.dailymotion.com/<wbr></wbr>video/x2491j4

• Espagnol www.dailymotion.com/<wbr></wbr>video/x32rb23

• Chinois https://www.dailymotion.com/<wbr></wbr>video/x6oado1?html=1

• Japonais https://www.dailymotion.com/<wbr></wbr>video/x6oaejb?html=1

Contact pour distribution : Antonios Argyropoulos antonios@ibngroup.net

Suivez les exploits de tous les coureurs en live grâce à LiveTrail®

La plateforme UTMB® Live intègrera l’interface LiveTrail® qui permet le suivi de 100% des coureurs de chacune des courses, les prévisions des temps de passage, la liste des favoris, les profils interactifs des courses, les comparaisons entre les coureurs, le suivi de la tête de course et bien sûr les résultats en direct. Le passage de chaque participant est visible soit en direct, soit en replay sur sa fiche coureur accessible depuis UTMB® Live. Chaque internaute peut ainsi voir le coureur de son choix à tout instant, vivre la course étape par étape et visionner les meilleurs moments grâce aux webcams disposées aux différents points des parcours.

Sans oublier le suivi SMS, pour recevoir toutes les informations sur le coureur de son choix (heures de passages aux différents points de contrôles) directement sur votre téléphone portable. Souscription ici.

Pour les accompagnateurs, supporters, mais aussi les journalistes, une seule App en poche : LiveInfo

L’application d’information LiveInfo est l’application de référence pour les accompagnateurs et les supporters sur le terrain. Recherche d’un coureur, suivi de la tête de course, estimation du temps de passage au prochain point de passage, liste de favoris, notifications de passage en temps réel… l’application est l’équivalent d’un point info sur son mobile. LiveInfo permet également de calculer le temps nécessaire pour rejoindre le prochain point de passage avant l’arrivée du coureur à suivre et propose une navigation Google Maps intégrée pour s’y rendre.

Téléchargement LiveInfo :

Android : téléchargement ici

Apple Store : téléchargement ici

Une expérience de suivi amplifiée grâce aux réseaux sociaux officiels de l’UTMB® Mont-Blanc

Pour ne rien manquer de l’événement, retrouvez toutes les infos des courses (favoris, horaires, météo, etc.), les vidéos des meilleurs moments, le suivi live des départs et arrivées, les passages mythiques, les anecdotes, et les coulisses de l’événement sur les réseaux sociaux officiels de l’événement :

Comptes officiels, plateformes vidéos et communautés à suivre

• Facebook - @UTMBMontBlanc

• Instagram - @utmbmontblanc

• Twitter - @UTMBMontBlanc

• Club Strava : www.strava.com/clubs/ultra-<wbr></wbr>trail-du-mont-blanc

• Youtube - www.youtube.com/c/<wbr></wbr>UltraTrailMontBlanc-UTMB

• Dailymotion - www.dailymotion.com/<wbr></wbr>UltraTrailMontBlanc

# Officiels à suivre

• Evènement : #UTMB2021

• Communautaire : #UTMB4YOU

• Courses (7) :

#UTMB

#CCC

#OCC

#PTL

#TDS

#MCC

#YCC

Et dès la fin de l’événement, retrouvez les meilleurs moments de l’UTMB® Mont-Blanc sur les réseaux sociaux de l’événement et auprès de ses partenaires.